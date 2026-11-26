Les autorités guinéennes veulent débarrasser Conakry de ses déchets d’ici au 31 décembre. Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a appelé mercredi les habitants et les municipalités à se mobiliser pour nettoyer la capitale et sa périphérie.

Cette décision intervient plusieurs mois après l’effondrement meurtrier de la décharge de Dar es Salaam. En août dernier, de fortes pluies avaient provoqué un glissement de terrain, faisant 31 morts.

Depuis la fermeture définitive du site, les déchets s’accumulent dans les rues et devant les habitations.

Selon le ministère de l’Assainissement, Conakry produit près de 3 000 tonnes de déchets par jour, alors que le système de collecte reste défaillant.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement prévoit notamment la création d’un fonds national d’assainissement et l’acheminement des déchets vers un nouveau site à Baretodé, en périphérie de la capitale.

L’ancienne décharge de Dar es Salaam devrait, quant à elle, être transformée en parc urbain.