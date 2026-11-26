Au Nigeria, l'opposition accuse le Congrès des progressistes (APC), au pouvoir, d'orchestrer des attaques contre son candidat à la présidence, Peter Obi, et d'autres candidats du parti lors de meetings électoraux à travers le pays.

Peter Obi, selon le président du NDC, aurait été pris pour cible mercredi lors d'un déplacement. Une action considérée comme la goutte de trop par le Congrès démocratique du Nigeria.

''Aujourd’hui, malgré toutes nos communications légitimes, notre candidat à la présidence, M. Peter Obi, qui n’était même pas en pleine campagne mais se rendait à une réunion publique, a été pris pour cible depuis son arrivée à l’aéroport ce matin, aujourd’hui, aujourd’hui, aujourd’hui.'', a déclaré Cleopas Moses, président national du Congrès démocratique du Nigeria (NDC).

Le président du Congrès démocratique du Nigeria estime que son parti est victime d'actions coordonnées menées par plusieurs personnes.

'' Ces attaques sont devenues insupportables. Ce n’est donc pas seulement une personne, un État ou un groupe qui commet ces attaques. Il est désormais clair pour nous qu’il s’agit d’une action coordonnée et délibérée visant à réduire au silence le NDC et ses candidats.'' a déclaré le président national du Congrès démocratique du Nigeria (NDC).

Le président Bola Tinubu, élu en février 2023 dès le premier tour avec environ 36 % des voix, contre Atiku Abubakar et Peter Obi, est candidat à sa propre succession.