La République démocratique du Congo peine à contenir l'épidémie d'Ebola déclarée fin mai. Au nombre des obstacles qui entravent la lutte contre le virus figurent l'attachement des communautés à leurs coutumes.

La méfiance des population envers les autorités accusées d'inertie face à certains maux qui gangrènent leur quotidien. C'est le cas À Bulambo-Isale, une ville isolée du Nord-Kivu, dans l'est du pays.

'' Comment se fait-il que l’on nous tue depuis des années, alors que l’on n’a jamais vu le même courage que celui dont on fait preuve face à Ebola ? '', déclare Roland Vivaya, président du conseil local de la jeunesse.

Pour le président du conseil local de la jeunesse, le problème se situe au niveau du déficit de communication. Les professionnels de santé impliqués dans la riposte, n'utilisant pas la langue des communautés locales.

'' Alors, des gens viennent de Kinshasa (des professionnels de santé, ndlr), ils viennent travailler ici. J’ai souligné le problème de la langue. Ils ne savent pas s’exprimer dans la langue locale. '', a déclaré Roland Vivaya, président du conseil local de la jeunesse.

Le personnel médical est confronté à des attaques quasi-quotidiennes en raison de l’hostilité des habitants face aux efforts déployés pour lutter contre l’épidémie d’Ebola.

'' Nous demandons actuellement à nos partenaires d’étudier comment nous pouvons ramener tout le monde là-bas, les fauteurs de troubles dans les zones sanitaires, les ramener et les réintégrer au sein de notre comité de communication, au niveau de la communication. '', lance Salama Mwengesyali, chargée de communication du district sanitaire de Vuhovi.

Bulambo-Isale est le cœur culturel et religieux du peuple Nande, l’un des plus grands groupes ethniques de l’est de la RDC.

Très attachées à leurs rites funéraires notamment, ces populations s'opposent aux enterrements des victimes d'Ebola par des équipes spécialisées.

'' Les habitants de notre région croient qu’après la mort, il y a une autre vie, et que personne ne peut être enterré en dehors de ses propres coutumes.'', explique Pimbo Kakule, chef traditionnel.

Une hostilité des communautés alors que l’épidémie d’Ebola a fait plus de 5 000 morts sur plus de 11 000 cas recensés depuis mai en RDC.