La quatrième édition du Salon international du contenu audiovisuel (SICA) s’ouvre ce jeudi 26 novembre 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Jusqu’au 28 novembre, les professionnels du secteur se donnent rendez-vous pour renforcer la compétitivité de l’industrie audiovisuelle et cinématographique africaine et favoriser son rayonnement international.

Organisé au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, l’événement devrait réunir plus de 5 000 visiteurs et professionnels venus d’une quarantaine de pays. Producteurs, réalisateurs, diffuseurs, investisseurs et acteurs du numérique sont attendus pour échanger sur les perspectives de développement de la filière.

Cette quatrième édition se déroule sous le thème « Économie des contenus et diplomatie culturelle : mieux structurer l’industrie audiovisuelle et cinématographique africaine ».

Renforcer la compétitivité des productions africaines

Le financement des œuvres, leur distribution à l’international, le développement des plateformes de streaming, la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre le piratage sont au cœur des enjeux de cette édition.

Avec le Japon comme pays invité d’honneur, le salon entend également favoriser les partenariats professionnels et renforcer la coopération culturelle entre l’Afrique et l’Asie.

Plusieurs figures du cinéma international sont attendues, parmi lesquelles Jean-Pascal Zadi, Kunle Afolayan et Abderrahmane Sissako.

En parallèle des rencontres professionnelles, le SICA OFF propose, du 25 novembre au 6 décembre, des projections ouvertes au grand public.

À travers cette manifestation, la Côte d’Ivoire entend renforcer son attractivité auprès des investisseurs, consolider sa place dans l’industrie audiovisuelle africaine et soutenir l’émergence de productions locales capables de s’imposer sur les marchés internationaux.