L'Ouganda a validé son billet pour le prochain tour de la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA, qui se déroule à Doha, au Qatar, après sa large victoire 6-0 face à la Nouvelle-Calédonie.

« Le plan était de marquer dès les premières minutes, au bout de cinq minutes, voire dix si ce n'était pas possible. Tout s'est bien passé, nous avons marqué dès les cinq premières minutes. Nous devions donc enchaîner avec un deuxième, puis un troisième but, ce que nous avons réussi à faire avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, nous sommes donc revenus sur le terrain en sachant que nous devions marquer davantage de buts pour assurer notre victoire », a déclaré Ismael Magala, milieu offensif de la sélection ougandaise.

Une prestation saluée par le sélectionneur de l’Ouganda : « Les garçons ont très bien joué. On voyait bien la pression qui pesait sur eux, mais ils ont su se montrer à la hauteur ce soir et ont commencé à marquer des buts. Pour moi, c’est donc un très bon résultat, d’autant plus que les Coréens nous ont rendu service en battant l’Équateur », a déclaré Laryea Kingston.

Avant cette victoire, l'Ouganda avait courbé l'échine face à la République de Corée et fait match nul contre l’Équateur dans son groupe B.

Les protégés de Laryea Kingston vont désormais devoir attendre de connaître leur prochain adversaire en seizièmes de finale.