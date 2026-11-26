Longtemps considérée comme l’un des pays les plus dangereux au monde pour accoucher, la Sierra Leone a enregistré une baisse de près de 80 % de son taux de mortalité maternelle entre 2000 et 2023. La gratuité des soins, la formation du personnel médical et l’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes ont contribué à ces progrès.

Le taux de mortalité maternelle est passé d’environ 1 600 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 354 en 2023. La Sierra Leone affiche désormais un taux inférieur à celui de plusieurs pays voisins d’Afrique de l’Ouest.

En 2026, les autorités ont lancé une campagne de 300 jours pour renforcer la sécurité des accouchements, dans le prolongement du programme de gratuité des soins maternels instauré en 2010.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’amélioration des services de santé et la formation d’un plus grand nombre de professionnels qualifiés expliquent en partie cette évolution.

À Freetown, les sages-femmes de la maternité Princess Christian sont désormais formées à la réalisation d’échographies. Elles disposent également de davantage de médicaments pour traiter les complications liées à la grossesse et à l’accouchement, notamment les hémorragies post-partum.

Le pays a également développé ses propres formations universitaires spécialisées afin de renforcer les compétences du personnel médical.

Des progrès qui se poursuivent malgré les obstacles

Des difficultés subsistent toutefois. Certaines patientes dénoncent la facturation de prestations censées être gratuites, tandis que le mauvais état des infrastructures routières complique l’accès aux soins d’urgence.

Malgré ces obstacles, les derniers chiffres communiqués en octobre 2026 par le ministère de la Santé témoignent de nouveaux progrès. Selon les données hospitalières, les décès maternels ont diminué de 31,3 % et les décès infantiles de 12,7 % par rapport à la même période en 2025.