L’agence nigériane de lutte contre la drogue a annoncé mercredi la saisie de méthamphétamine d’une valeur de plus de 220 millions de dollars. Cinq suspects mexicains ont été arrêtés lors d’une importante opération antidrogue menée dans le sud-est du pays.

Les Mexicains auraient été recrutés par un ressortissant nigérian avant d’entrer dans le pays avec des passeports falsifiés, a déclaré le porte-parole de l’agence. Un réseau transnational de trafic de drogue impliquant des Nigérians et des Mexicains a été démantelé dans l e sud-ouest du Nigeria en mai.

'' Le réseau comporte trois niveaux. Au sommet se trouve un commandement de cartel basé à l’étranger, au Mexique, qui recrute les spécialistes, les envoie au Nigeria et les rémunère. Au niveau intermédiaire se trouve Ezeike, le baron nigérian, qui a construit le laboratoire, s’est procuré tous les produits chimiques et le matériel, et a organisé les déplacements, le transport et les faux documents. Et à la base se trouve l’équipe de production mexicaine elle-même, dirigée par Ramos Cardenas, dont les membres changeant à chaque déploiement. '' , déclaré Mohamed Buba Marwa , président de l’Agence nationale nigériane de lutte contre les stupéfiants :

La région de l’Afrique de l’Ouest est devenue une plaque tournante majeure du trafic et de la fabrication de drogues illicites à l'échelle mondiale en raison de la porosité des frontières et de la corruption, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.