L’Afrique veut accélérer son industrialisation, mais elle est aussi appelée à décarboner son économie. Pour de nombreux décideurs africains, imposer une transition énergétique immédiate risquerait de compromettre le développement du continent et ses ambitions industrielles.

Ils ne rejettent pas les énergies propres, mais contestent le calendrier de cette transition. Avec une contribution historiquement faible aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, un accès limité à l’électricité et un tissu industriel encore peu développé, l’Afrique revendique le droit d’exploiter ses ressources en charbon, en pétrole et en gaz pour renforcer sa sécurité énergétique, soutenir sa croissance économique et créer de la richesse.

La Dre Victoria Nalule, experte en industrie minière et en énergie, nous rejoint pour analyser les moyens de concilier industrialisation, souveraineté énergétique et impératifs climatiques.

RDC : le pari de la transformation locale du cuivre et du cobalt

Interdictions d’exportation, renégociations de contrats : la République démocratique du Congo (RDC) multiplie les initiatives pour capter davantage de valeur ajoutée issue de ses ressources minières.

Lors du Forum minier Makutano, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé la volonté du pays de rompre progressivement avec l’exportation de matières premières brutes. L’objectif est de développer sur le territoire national des capacités de transformation, de raffinage et de fabrication de composants pour batteries, notamment à partir du cuivre et du cobalt.

Une stratégie visant à renforcer la transformation locale, à développer l’industrie manufacturière et à mieux positionner la RDC dans les chaînes de valeur mondiales des batteries et des véhicules électriques.

Le dollar fort alourdit le coût de la dette

La forte appréciation du dollar américain met sous pression plusieurs monnaies africaines. La faiblesse des entrées de devises, conjuguée au coût élevé des importations de pétrole, accentue la demande de billets verts et fragilise les marchés des changes du continent.

Pour soutenir leurs monnaies nationales, plusieurs banques centrales interviennent sur le marché des changes en vendant des réserves en devises et en relevant leurs taux directeurs.

Mais les analystes mettent en garde contre les risques d’un dollar durablement fort : le service de la dette libellée en devises étrangères pourrait devenir plus coûteux, tandis que les tensions sur les taux de change menaceraient davantage la stabilité macroéconomique, les finances publiques et les équilibres extérieurs des économies africaines.