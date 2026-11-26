Après la découverte de neuf corps à bord et à proximité d’une embarcation échouée au Brésil, un enquêteur médico-légal brésilien s’est rendu en Afrique de l’Ouest pour identifier les victimes. Une démarche qui vise à apporter des réponses aux familles de migrants portés disparus.

La découverte de 28 téléphones portables et de deux pièces d’identité a permis aux enquêteurs de déterminer l’origine de l’embarcation. Partie d’Afrique de l’Ouest, celle-ci transportait des migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe avant de dériver pendant plusieurs semaines dans l’Atlantique.

Face aux difficultés rencontrées pour identifier les victimes, Alexandre Deitos, enquêteur médico-légal de la police brésilienne, a sollicité l’aide de l’agence Associated Press (AP) pour retrouver leurs proches.

Des familles confrontées à des années d’incertitude

En dix jours, l’enquêteur a parcouru plus de 1 500 kilomètres à travers le Sahara, recueillant des échantillons d’ADN auprès de 85 personnes.

Parmi les familles rencontrées figure celle de Kadiatou Gassama, mère de six enfants. La découverte de la carte d’identité de son mari, Souleimane Gassama, dans l’embarcation, puis les analyses génétiques ont permis de confirmer son décès.

Au-delà de la douleur, l’absence d’acte de décès expose les proches des migrants disparus à de nombreuses difficultés administratives, notamment en matière de succession, de prestations sociales et de régularisation du séjour.

Une route migratoire particulièrement meurtrière

À ce stade de l’enquête, six des neuf corps retrouvés ont été identifiés. Selon Associated Press, au moins 42 hommes auraient embarqué à bord du bateau, dont le nombre total de passagers reste inconnu.

D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 6 500 personnes ont perdu la vie sur la route migratoire reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries depuis 2020.

Ces drames, souvent qualifiés de « naufrages invisibles », laissent des milliers de familles sans nouvelles de leurs proches. À travers son travail, Alexandre Deitos espère encourager d’autres pays à mettre en place des démarches similaires d’identification des victimes.