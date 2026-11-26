Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu, mercredi à Ankara, le dirigeant de l'Est libyen Khalifa Haftar, signe d'un dégel majeur dans les relations entre ces rivaux de longue date.

Il s'agissait de la première visite officielle du chef de l'armée libyenne en Turquie, pays ayant soutenu le gouvernement basé à Tripoli et reconnu par l'ONU. Ankara avait fourni aux autorités de Tripoli des drones armés qui ont contribué à repousser une offensive des hommes d'Haftar contre la capitale en 2019.

Mais ça, c'était avant. Recep Tayyip Erdogan et Khalifa Haftar ont décidé de fumer le calumet de la paix.

Selon un communiqué du bureau du maréchal Haftar, les derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que des questions d’intérêt mutuel, sont au centre de sa visite en Turquie.

La Turquie a accueilli, en octobre, des pourparlers entre des représentants de l’administration de Haftar et du gouvernement rival de Tripoli, et reste l’un des rares pays à entretenir des liens avec les deux camps. Reste à savoir jusqu'où ira ce jeu d'équilibriste.