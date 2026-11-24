Pendant trois jours, Abidjan est devenue la capitale du débat démographique africain. L’UNFPA et l’Union africaine y ont mobilisé jeunes et parlementaires, et la Côte d’Ivoire a accueilli ministres, experts et jeunes leaders du continent.

Dès le 3 novembre, deux pré-dialogues, l’un pour les parlementaires, l’autre pour la jeunesse. Le lendemain, le Premier ministre Robert Beugré Mambé ouvre officiellement les travaux à Abidjan-Plateau. L’enjeu est considérable : près de 2,5 milliards d’habitants en Afrique à l’horizon 2050.

« On réalise aujourd’hui que dans quelques années, la plus grande promotion de jeunes sera africaine, et que pour cela, il faut qu’elle soit prête. », a déclaré Dr Diena Keïta, Secrétaire Général Adjointe des Nations Unies et Directrice Exécutive de l’UNFPA.

Au cœur des échanges, cette jeunesse. Les jeunes ont réclamé une place accrue dans les processus de décision publique. Et leurs attentes sont concrètes.

« La jeunesse a besoin d’emplois stables, d’emplois décents. La jeunesse a besoin d’habitat également pas trop cher. La jeunesse a besoin d’aller à l’école. La jeunesse a besoin d’être rassurée sur le système de protection sociale qui existe. », a indiqué Dr Diena Keïta.

Le 5 novembre, les participants ont adopté le « Pacte démographique africain », dont les sept engagements ont été lus par la ministre ivoirienne Nassénéba Touré. Reste l’essentiel : passer des mots aux actes. Pour la directrice exécutive, tout dépend des choix politiques.

« La question des droits, la question des choix. Les jeunes ne demandent qu’une chose : la capacité de pouvoir faire ce qu’ils ont envie de faire. », a-t-elle ajouté. Une réunion qui commence en Afrique et se poursuivra à l’échelle mondiale.