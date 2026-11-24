Onze jours après sa démission, Jensen Huang a retrouvé lundi son poste de PDG de Nvidia. Son retour a été accueilli par les acclamations des employés du groupe californien et une forte hausse du titre en Bourse. Mais les controverses entourant son départ et les enquêtes à venir pourraient encore fragiliser sa position.

Jensen Huang est de retour aux commandes de Nvidia. Le cofondateur et PDG du géant américain a été accueilli lundi par les acclamations de salariés réunis au siège de l'entreprise, à Santa Clara, en Californie.

Une vidéo publiée sur le réseau social X montre des employés scandant son nom à son arrivée. Un accueil enthousiaste qui intervient onze jours après l'annonce de sa démission et six jours après le rejet, par le conseil d'administration, d'une première proposition visant à le réinstaller à la tête du groupe.

Le président américain Donald Trump s'est également attribué le mérite de ce retour. Dans un entretien accordé à CNBC lundi, il a affirmé que le conseil d'administration avait finalement accepté de faire ce que son administration souhaitait.

Mais derrière cette réintégration se profile une situation toujours délicate pour le dirigeant de 63 ans. Jensen Huang avait quitté ses fonctions après des révélations concernant de présumées relations extraconjugales, dont une avec une femme d'affaires soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine. Ces accusations soulèvent notamment des interrogations sur le respect du code de conduite de l'entreprise et les éventuels enjeux de sécurité nationale.

Le retour du dirigeant intervient alors que Nvidia occupe une place centrale dans l'essor mondial de l'intelligence artificielle. Ses partisans estiment que son expérience et son rôle dans le développement du groupe le rendent difficilement remplaçable.

Les marchés ont, dans un premier temps, accueilli favorablement sa réintégration. L'action Nvidia a progressé de 31,5 % lundi, signe de la confiance retrouvée des investisseurs.

Cette embellie pourrait toutefois être de courte durée. Jensen Huang reste confronté à plusieurs échéances, notamment des auditions devant le Congrès américain, des procédures judiciaires et une enquête menée par un cabinet d'avocats mandaté par le conseil d'administration de Nvidia.

Autant d'étapes qui pourraient déterminer si ce retour marque le début d'un nouveau chapitre pour le géant technologique ou ouvre une nouvelle période d'incertitude.