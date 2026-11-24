En Haïti, la Force de répression des gangs soutenue par l'Organisation des Nations unies aurait tué dimanche, plusieurs membres présumés de ces groupes armés lors des combats à Tabarre près de Port-au-Prince.

Alors que les forces de l’ordre ont combattu de puissants gangs retranchés à Martissant, dans un corridor stratégique reliant la capitale haïtienne aux régions de l’ouest et du sud du pays.

Selon la police, plus de 70 hommes armés ont été tués alors que les combats se poursuivent. Il s’agit de la première opération d’envergure menée dans cet environnement contrôlé depuis plus de cinq ans par des gangs.

Plus de 2 000 soldats salvadoriens participent à la lutte contre les hommes armés en Haïti. Des troupes envoyées par le président Nayib Bukele officiellement pour retrouver quatre militaires salvadoriens disparus le 18 octobre dernier en Haïti.

La mission suscite un certain espoir dans le pays alors que la population est terrorisée depuis des années par les gangs.