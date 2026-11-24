Maisons renversées, meubles gigantesques, fourmis monumentales et personnages hybrides : au Maroc, l'artiste plasticien et sculpteur français Jean-François Fourtou a créé à Ramakech un univers artistique insolite, où les souvenirs personnels se transforment en œuvres monumentales.

À première vue, on pourrait croire qu'une maison s'est écrasée sur le toit d'un bâtiment. Pourtant, cette construction renversée est bien l'une des œuvres emblématiques du parc de sculptures Ramakech, situé à Marrakech, au Maroc. Baptisée « La maison tombée du ciel », elle semble défier les lois de la gravité et invite les visiteurs à perdre leurs repères.

Créée en 2010 par l'artiste français Jean-François Fourtou, cette installation reproduit une habitation dont chaque élément intérieur est placé à l'envers : fenêtres, mobilier, équipements de salle de bains et objets du quotidien. L'ensemble, incliné à 17 degrés, accentue la sensation de désorientation ressentie par les visiteurs qui osent y pénétrer.

Mais derrière cette œuvre spectaculaire se cache une histoire profondément personnelle. La maison est un hommage au grand-père de l'artiste, décédé il y a plus de trente ans. Il s'agit de la reproduction d'une petite habitation louée en Charente-Maritime, où celui-ci avait l'habitude de passer ses étés.

« Il a été une figure très importante tout au long de mon enfance. Il m'a inspiré et a façonné ma manière de m'exprimer artistiquement. J'ai donc voulu lui rendre hommage. Pour moi, c'est comme s'il m'avait renvoyé cette maison depuis le ciel », raconte Jean-François Fourtou.

Des sculptures entre nature et imagination

Sur les onze hectares du parc, les visiteurs découvrent également des sculptures aux formes hybrides, mêlant silhouettes humaines et éléments végétaux. Ces personnages, inspirés des agriculteurs et des jardiniers, prennent place dans un décor évoquant le monde rural. Certains tiennent des outils, d'autres grimpent à des échelles ou se reposent sous les arbres.

À travers ces créations, l'artiste explore les frontières entre l'humain et la nature. Une démarche qui lui permet aussi de jouer avec les perceptions et de provoquer une certaine étrangeté chez le spectateur.

Le parc abrite également la « Maison géante », l'une des premières installations imaginées pour cet espace. Chaises, tables, armoires, cahiers, stylos et vêtements y prennent des proportions démesurées. Les visiteurs peuvent s'asseoir sur certains meubles et interagir avec ces objets, comme s'ils avaient retrouvé leur petite taille d'enfant.

Là encore, l'inspiration vient de souvenirs familiaux. Jean-François Fourtou se remémore les séjours passés chez son arrière-grand-mère, dans un village du sud de la France. À quatre ans, il aimait grimper sur les meubles et explorer les moindres recoins de cette maison rustique.

« Je voulais retrouver les sensations que j'avais à l'âge de quatre ans. Je garde de merveilleux souvenirs de cet endroit, et je voulais redécouvrir ces sensations d'enfance », explique-t-il.

L'émotion comme fil conducteur

D'autres installations prolongent cet univers : un lit géant, de grands coussins, des structures architecturales colorées ou encore une sculpture monumentale représentant le père de l'artiste, tel qu'il se souvient de lui pendant son enfance.

Les souvenirs familiaux s'invitent jusque sur les murs. L'inscription « Range ta chambre » fait ainsi écho à une phrase que sa mère lui répétait régulièrement lorsqu'il était enfant.

Pour le sculpteur, l'art dépasse la simple représentation esthétique. Il constitue un moyen d'explorer son histoire personnelle et de transmettre des émotions.

« L'art est quelque chose de profondément émotionnel, et c'est ce que je cherche à transmettre à travers mon travail. Pour moi, c'est une forme de thérapie, non pas une nostalgie de l'enfance, mais plutôt une manière de comprendre, d'exprimer et de renouer avec des valeurs fondamentales », souligne-t-il.

Un univers qui séduit les visiteurs

Parmi les autres curiosités du parc figure une structure en terre battue baptisée « la fourmilière », peuplée de sculptures géantes de fourmis. Une installation qui prolonge la diversité des formes et des univers imaginés par l'artiste.

Le nombre exact d'œuvres exposées reste difficile à établir. Jean-François Fourtou lui-même explique ne jamais avoir cherché à les dénombrer.

Pour les visiteurs, en revanche, la découverte constitue une expérience à part entière. Abderrazak Abou Abbas est venu spécialement pour découvrir le travail du sculpteur français.

« C'était la première fois que je voyais ce genre d'art. Beaucoup d'œuvres ont retenu mon attention, notamment la maison à l'envers et les nombreuses autres installations et sculptures », témoigne-t-il.

L'histoire de Ramakech remonte à 1999, lorsque Jean-François Fourtou a commencé à transformer le site en un espace consacré à ses créations. Le parc a finalement ouvert ses portes au public en 2024 et accueille aujourd'hui environ 5 000 visiteurs par an.

À travers ses sculptures monumentales et ses installations insolites, Jean-François Fourtou propose ainsi bien plus qu'une exposition à ciel ouvert : une immersion dans son univers intime, où les souvenirs d'enfance prennent une dimension nouvelle et où chaque œuvre devient une invitation à ressentir, imaginer et regarder le monde autrement.