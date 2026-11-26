Kinshasa demande des explications à Kampala après les déclarations du chef de l’armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba.

Sur le réseau social X, le fils du président Yoweri Museveni, régulièrement connu pour ses prises de position controversées, a affirmé qu’il était prêt à soutenir une offensive des rebelles du M23 sur Walikale, dans l’est de la République démocratique du Congo, en y déployant des troupes.

Une déclaration qui suscite la colère des autorités congolaises. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué mercredi l’ambassadeur ougandais à Kinshasa pour obtenir des explications. Dans un communiqué, la diplomatie congolaise a qualifié ces propos de « particulièrement graves », estimant qu’ils portent atteinte aux relations entre les deux pays.

Kinshasa demande à Kampala de clarifier sa position officielle et de prendre des mesures pour éviter que de tels propos ne se reproduisent. Le gouvernement congolais affirme rester attaché à la paix et à la stabilité régionales, tout en prévenant qu’il défendra sa souveraineté et ses institutions contre toute provocation ou ingérence.

De son côté, le général Muhoozi Kainerugaba a également critiqué la présence présumée de mercenaires étrangers en RDC.