L’Assemblée nationale sénégalaise a adopté, mercredi, une résolution contestant la décision du président Bassirou Diomaye Faye d’appliquer par décret un budget rectificatif précédemment rejeté par les députés. Ce désaccord intervient alors que le pays négocie avec le Fonds monétaire international (FMI) un nouveau programme d’aide de 2,2 milliards de dollars.

Le texte a été adopté par 128 voix contre 9. Les députés du Pastef, parti majoritaire à l’Assemblée nationale dirigé par Ousmane Sonko, dénoncent notamment un manque de transparence sur les finances publiques et les prévisions d’endettement.

La décision présidentielle intervient dans un contexte de tensions entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, devenu président de l’Assemblée nationale. Le chef de l’État justifie le recours au décret par sa responsabilité de garantir le fonctionnement régulier des institutions.

Le budget rectificatif constitue un élément important des réformes attendues par le FMI. Fin 2024, la dette publique du Sénégal était estimée à 132 % du produit intérieur brut (PIB).

En septembre dernier, le Fonds a annoncé un accord préliminaire avec Dakar pour un programme d’aide de 2,2 milliards de dollars sur 36 mois. Son approbation par le conseil d’administration reste toutefois attendue.