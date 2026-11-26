La capitale marocaine a accueilli une nouvelle édition du festival Visa for Music, consacré à la promotion des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient. Artistes, producteurs, maisons de disques et programmateurs se sont réunis à Rabat pour favoriser les échanges et renforcer la visibilité internationale des talents émergents.

Le festival s’est ouvert sur une prestation du Ballet national du Burundi. Entre danses traditionnelles, costumes colorés et rythmes de tambours, le spectacle a retracé l’histoire et le patrimoine culturel du pays.

Une vitrine pour les talents émergents

Du jazz au R&B, en passant par les musiques traditionnelles, la programmation a mis à l’honneur une diversité de styles musicaux.

Parmi les artistes présents figurait le chanteur et auteur-compositeur béninois OPA, premier artiste de son pays à remporter le Prix Découvertes RFI, en mars 2026. La chanteuse et compositrice marocaine Sara Moullablad a également présenté son univers musical, mêlant jazz et instruments traditionnels nord-africains.

Selon Brahim Lemezned, fondateur du festival, plus de 900 candidatures ont été enregistrées cette année, dont une quarantaine ont été retenues par un jury de professionnels.

Un tremplin vers la scène internationale

Au-delà des concerts, Visa for Music entend faciliter l’intégration des artistes africains et du Moyen-Orient dans l’industrie musicale internationale.

Des ateliers, conférences, tables rondes et rencontres entre artistes et programmateurs ont été organisés afin de favoriser les collaborations et de créer de nouvelles opportunités professionnelles.

Clôturée le samedi 21 novembre, cette édition a notamment réuni des artistes du Bénin, du Maroc, du Liban, de Syrie et d’Italie, illustrant la dimension internationale du rendez-vous musical de Rabat.