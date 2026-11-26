La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé jeudi ses inquiétudes face à une possible extension du conflit ukrainien au bassin méditerranéen. En marge du Conseil européen extraordinaire à Bruxelles, elle a réagi à une attaque de drones navals ukrainiens visant deux navires russes dans les eaux libyennes.

Tout en réaffirmant le soutien de Rome à Kiev, la dirigeante italienne a appelé à éviter que les opérations militaires ne s'étendent à la Méditerranée.

« Vous connaissez mon soutien, ainsi que celui de l'Italie, à l'Ukraine. Mais je pense que la guerre ne doit pas et ne peut pas s'étendre à la Méditerranée », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné la nécessité de faire passer ce message clairement aux autorités ukrainiennes et aux partenaires de l'Italie.

Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine mène une opération contre des intérêts russes à proximité de la Libye. En mars dernier, des drones maritimes ukrainiens avaient gravement endommagé un méthanier battant pavillon russe près des eaux maltaises.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte particulièrement sensible pour l'Italie. Rome entretient des liens économiques et énergétiques étroits avec la Libye, notamment à travers des gazoducs et oléoducs sous-marins reliant les deux pays. Le groupe énergétique italien ENI y exploite également plusieurs gisements et infrastructures stratégiques.

La Libye reste divisée entre des autorités rivales depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Son instabilité politique et sécuritaire représente un enjeu majeur pour les intérêts énergétiques et la sécurité de l'Italie.