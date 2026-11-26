Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a alerté, mercredi, sur le risque d’une aggravation des violences dans l’État du Niger, à l’ouest du Nigeria, après plusieurs jours d’attaques intercommunautaires et de représailles meurtrières.

Selon son porte-parole, Jeremy Laurence, des dizaines de personnes, parmi lesquelles des femmes, des hommes et des enfants, ont été tuées lors d’attaques visant des populations en raison de leur appartenance ethnique supposée. Plusieurs habitations ont également été incendiées et des enlèvements ont été signalés.

Face à cette situation, l’ONU exhorte les autorités nigérianes à prendre des mesures urgentes pour prévenir de nouvelles violences. Elle appelle également l’ensemble des acteurs impliqués à renoncer aux actes violents et aux discours incitant à la haine, afin de favoriser l’apaisement.

Le HCDH insiste par ailleurs sur la nécessité de traduire en justice les responsables de ces exactions, dans le respect des normes internationales relatives aux droits humains. Une exigence jugée essentielle pour éviter l’engrenage des représailles, les discriminations fondées sur l’appartenance ethnique et les sanctions collectives visant des communautés entières.