Au lendemain du drame, les images témoignent de la violence de l'incendie. Plusieurs véhicules ont été entièrement calcinés. Les pompiers ont poursuivi leurs opérations pour maîtriser les derniers foyers, tandis que les débris étaient évacués et que la circulation reprenait progressivement.

À Gizeh, les stigmates de l'incendie meurtrier sont encore visibles. Le drame, qui a fait au moins 31 morts mercredi sur le périphérique de Warraq, près du Caire, connaît un premier rebondissement judiciaire. Le parquet général a annoncé ce jeudi l'arrestation du conducteur d'une voiture, soupçonné d'avoir percuté le camion-citerne provoquant l'incendie. Les témoins décrivent une scène de chaos Parmi eux, Abdel Rahman Ahmed, venu donner son sang pour les victimes. Le Premier ministre Mostafa Madbouly a demandé qu'une enquête approfondie soit menée. Le gouvernement entend notamment examiner les conditions de transport des produits pétroliers et les mesures de sécurité qui encadrent ces opérations.

Le violent incendie a endeuillé la capitale égyptienne mercredi. Au moins 31 personnes ont perdu la vie après qu'un camion-citerne transportant du carburant s'est renversé sur le périphérique du Caire, dans le quartier d'Al-Waraq, à Gizeh.

D'impressionnantes flammes et un épais nuage de fumée noire se sont élevés au-dessus de cette zone densément peuplée. Pris de panique, des automobilistes ont klaxonné et tenté de fuir. Le feu s'est propagé à plusieurs véhicules circulant à proximité.

Selon le ministère de la Santé, 39 ambulances ont été mobilisées. Quinze personnes ont été transportées à l'hôpital, dont quatre dans un état critique. Ce drame relance les inquiétudes sur la sécurité routière en Égypte. Les accidents mortels restent fréquents, souvent liés à la conduite imprudente, au mauvais état des infrastructures et au non-respect du code de la route.

Selon les statistiques nationales, près de 6 000 personnes ont perdu la vie sur les routes égyptiennes l'année dernière, contre plus de 5 200 l'année précédente. En août dernier, au moins 18 personnes, dont de nombreux adolescents, avaient également péri dans le nord du pays après la collision de deux camionnettes transportant des travailleurs agricoles.