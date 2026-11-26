En Afrique du Sud, la hausse des températures suscite l’inquiétude des professionnels de santé. À Mamelodi, dans la province du Gauteng, les femmes enceintes sont particulièrement exposées aux risques liés aux fortes chaleurs, notamment dans les quartiers précaires où l’accès à l’eau potable et à l’électricité reste limité.

Vertiges, gonflement des pieds et difficultés à se déplacer : les patientes de l’unité prénatale de Stanza Bopape témoignent des effets de la chaleur sur leur quotidien.

Le personnel médical de l’établissement constate également une augmentation du nombre d’accouchements prématurés par rapport aux étés précédents. La déshydratation et le stress thermique peuvent notamment entraîner des complications maternelles et une diminution des mouvements du fœtus.

Un risque accru de prématurité

Une synthèse d’études scientifiques présentée par des chercheurs de l’université du Witwatersrand révèle que chaque hausse d’un degré Celsius de la température est associée à une augmentation de 4 % du risque de naissance prématurée.

Selon le Dr Sibusiso Mkwananzi, chercheur au sein de l’Institut de santé reproductive et de lutte contre le VIH de cette université, les inégalités socio-économiques aggravent cette vulnérabilité.

Dans les quartiers informels, l’absence d’eau courante et les difficultés d’accès à l’électricité limitent les possibilités de s’hydrater et de se rafraîchir.

Face à ces risques, les professionnels de santé poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès des futures mères.

Ils recommandent aux femmes enceintes de boire régulièrement de l’eau, de surveiller les mouvements du fœtus et de consulter rapidement en cas de signes d’épuisement liés à la chaleur ou de diminution de l’activité fœtale.