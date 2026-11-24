Amnesty International accuse l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés d'avoir mené des attaques aveugles contre la ville d'Alamata, fin septembre, qui auraient fait 14 morts parmi les civils, dont trois enfants. L'organisation demande l'ouverture d'une enquête indépendante.

Alors que les tensions connaissent un regain dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué publié mardi, l'organisation de défense des droits humains accuse l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés d'avoir mené des attaques aveugles contre Alamata, fin septembre.

Ces frappes auraient coûté la vie à 14 civils, parmi lesquels trois enfants. L'ONG demande l'ouverture d'une enquête indépendante afin que les responsabilités soient établies et que d'éventuels crimes de guerre fassent l'objet de poursuites.

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a, de son côté, catégoriquement rejeté les accusations portées contre lui.

Un conflit marqué par de graves violations des droits humains

Cette nouvelle montée des tensions ravive les inquiétudes dans une région encore profondément marquée par la guerre de 2020 à 2022 entre les forces fédérales éthiopiennes et le TPLF. Ce conflit, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente du pays, a fait des centaines de milliers de morts, notamment en raison de la famine et du manque d'accès aux soins. Il a également provoqué le déplacement de millions de personnes.

Des organisations internationales, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont documenté de graves violations des droits humains, notamment des massacres de civils et des violences sexuelles.

L'accord de Pretoria toujours au cœur des enjeux

Le 2 novembre 2022, le gouvernement éthiopien et le TPLF avaient signé un accord de cessation des hostilités à Pretoria, en Afrique du Sud, après deux années de combats. Le texte prévoyait notamment l'arrêt des affrontements, le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale et des services publics, ainsi que le déploiement d'un mécanisme de vérification de l'Union africaine.

Mais malgré cet accord, les tensions politiques persistent. Le TPLF, qui conserve une influence importante dans la région, conteste l'autorité du Premier ministre Abiy Ahmed. Les nouvelles tensions témoignent de la fragilité du processus de paix et des difficultés à parvenir à une stabilisation durable du Tigré.