Hugo Riboulet remporte le championnat du monde d'œuf mayonnaise 2027

Grand classique des brasseries françaises, l’œuf mayonnaise a inspiré aux candidats des créations originales, jouant sur l’équilibre des saveurs, des textures et de la présentation. Le jury a décerné le titre de champion du monde 2026 à Hugo Riboulet, vainqueur de Top Chef en 2023 et cofondateur du restaurant parisien Groot La Tourte. Le chef a séduit avec une interprétation aux accents végétaux, associant jaune d’œuf confit, épeautre soufflé et gelée de verjus. Créé en 2018, le championnat entend préserver ce monument du patrimoine culinaire français tout en encourageant les chefs à le réinventer. Derrière son apparente simplicité, l’œuf mayonnaise exige une cuisson maîtrisée et une sauce dont l’acidité doit contrebalancer la richesse sans masquer le goût de l’œuf. Parmi les concurrents figurait Chris Hanot, sous-chef du Pavyllon à Londres, qui bénéficiait d’un soutien royal inattendu. Selon lui, le prince Harry aurait tellement apprécié l’œuf mayonnaise servi au Bar Antoine voisin qu’il en aurait commandé une seconde portion, avant de souhaiter bonne chance à l’équipe.