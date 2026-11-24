Les Lions indomptables ont subi une lourde défaite face au Mexique (4-0), lors de leur rencontre du groupe K au Mondial U17 disputé au Qatar. Malgré une première mi-temps encourageante, les jeunes Camerounais n'ont pas réussi à contenir leurs adversaires après la pause.

Le sélectionneur Thomas Libiih a notamment pointé un manque de concentration en seconde période pour expliquer ce revers.

"Nous avons très bien joué en première mi-temps. Mais en deuxième période, nous avons manqué d'attention et de concentration. Nous avons perdu le fil du match et cela nous a coûté cher", a-t-il reconnu après la rencontre.

Même constat du côté du milieu de terrain William Gueke. Selon lui, le Cameroun a progressivement perdu son rythme, laissant au Mexique l'occasion de concrétiser ses offensives.

"Nous avons tout donné en première mi-temps, mais nous avons baissé le rythme après la pause. Le Mexique a eu quatre occasions et les a toutes concrétisées", a-t-il expliqué.

Les supporters attendent une réaction face à la Roumanie

Dans les tribunes, la déception était également palpable chez les supporters camerounais venus encourager leur équipe. Plusieurs d'entre eux espèrent des ajustements avant la prochaine rencontre.

"Nous prions pour notre prochain match contre la Roumanie et espérons que l'entraîneur procédera à des ajustements, notamment en défense et en attaque", a confié l'un des supporters.

Le Cameroun devra désormais se remobiliser avant d'affronter la Roumanie pour son dernier match du groupe K. Une rencontre importante pour les Lions indomptables, qui tenteront de décrocher leur qualification pour les 32es de finale.