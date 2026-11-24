La République Démoratique du Congo suspendra toutes ses exportations de cobalt à compter du 30 novembre 2026, sans date fixe de reprise.

Le gouvernement a l’intention de revoir son système de quotas d’exportation après la forte chute des prix du cobalt par rapport à leurs sommets atteints début 2026.

Les exportations congolaises de cobalt ont atteint 61 440 tonnes métriques au cours des neuf premiers mois de 2026, dépassant ainsi le total de l’année 2025.

L’Autorité de régulation et de contrôle des marchés minéraux stratégiques (ARECOMS) a justifié cette mesure d’urgence en invoquant la détérioration des conditions du marché depuis la fin du premier semestre 2026. L’autorité de régulation, le ralentissement de la consommation mondiale, l’augmentation des stocks, les activités spéculatives et l’excès d’offre s’étant combiné pour maintenir les prix du cobalt sous pression.

Ces nouvelles restrictions visent à réduire la quantité de cobalt disponible sur le marché international et à contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande. Elles s’appliquent à toutes les exportations de cobalt provenant d’activités minières en RDC, y compris la production industrielle, semi-industrielle, à petite échelle et artisanale. La suspension restera en vigueur jusqu’à ce que l’ARECOMS rende une nouvelle décision autorisant explicitement la reprise des exportations.

Les sociétés minières et autres exportateurs ont jusqu’au 29 novembre pour achever les expéditions prévues pour le mois en cours dans le cadre du système de quotas mis en place après la levée du précédent embargo.