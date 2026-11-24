Le Fonds monétaire international a approuvé un programme économique et financier de 425 millions de dollars en faveur de la Guinée. Cet accord, qui s'étend sur trois ans, vise à soutenir les réformes économiques, améliorer la gestion des finances publiques et accompagner les ambitions de développement du pays.

La Guinée obtient un nouveau soutien financier du Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods a approuvé lundi un programme d'aide de 425 millions de dollars destiné à accompagner les réformes économiques et à renforcer la gestion des finances publiques au cours des trois prochaines années.

Cette approbation intervient après un accord conclu le 12 août dernier entre le FMI et les autorités guinéennes. À l'époque, le montant annoncé était de 439 millions de dollars. L'enveloppe finalement approuvée est donc inférieure de 14 millions de dollars aux prévisions initiales. Le financement repose sur les mécanismes de la Facilité de crédit élargie et de la Facilité élargie de crédit du Fonds.

À Conakry, le Premier ministre Amadou Oury Bah s'est félicité de l'aboutissement de négociations qu'il a qualifiées de difficiles. Il considère cet accord comme un signal positif pour l'économie nationale.

« Le soutien du Fonds monétaire international est extrêmement important pour tout pays ouvert et aspirant à une économie en progrès », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement souligne également l'importance de l'accompagnement technique de l'institution, au-delà des financements. Selon lui, la supervision du FMI doit permettre à la Guinée de bénéficier d'une expertise et d'outils supplémentaires pour améliorer les performances de son économie.

Simandou au cœur des ambitions économiques

Cet accord intervient dans un contexte où la Guinée cherche à accélérer sa croissance grâce à ses importantes ressources minières. Le pays mise notamment sur l'exploitation du gigantesque gisement de minerai de fer de Simandou, ainsi que sur son programme de développement « Simandou 2040 ».

Le partenariat avec le FMI doit notamment favoriser la mobilisation des recettes intérieures, améliorer la transparence budgétaire et renforcer les mécanismes de gestion des finances publiques.

Mais la mise en œuvre de ces réformes représente un défi pour l'administration guinéenne. Amadou Oury Bah reconnaît la nécessité de renforcer les capacités de gestion et d'administration de l'État afin de respecter les engagements pris dans le cadre du programme.

Transformer les ressources minières en richesse nationale

Riche en ressources naturelles, notamment en bauxite et en minerai de fer, la Guinée dispose d'un important potentiel économique. Pourtant, le pays peine encore à transformer pleinement ses richesses minières en bénéfices économiques et sociaux pour sa population.

L'enjeu sera donc de faire en sorte que les investissements, notamment ceux liés à Simandou, contribuent durablement à la croissance, à l'amélioration des finances publiques et aux conditions de vie des Guinéens.

L'approbation du programme par le FMI constitue une étape importante pour les autorités de Conakry. Reste désormais à traduire cet accompagnement financier et technique en résultats concrets pour l'économie nationale.