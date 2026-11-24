Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rétabli le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique 2025, annulant ainsi la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui avait attribué la victoire au Maroc. Une décision qui met fin à plusieurs mois de contestation autour de la finale disputée en janvier à Rabat.

Le Sénégal est officiellement champion d'Afrique 2025. Le Tribunal arbitral du sport a tranché, ce mardi 24 novembre 2026, en faveur des Lions de la Teranga, en annulant la décision de la commission d'appel de la CAF qui leur avait retiré le titre au profit du Maroc.

La décision du TAS rétablit le résultat obtenu sur le terrain lors de la finale du 18 janvier dernier. Ce soir-là, le Sénégal avait battu le pays hôte sur le score de 1-0 après prolongation, grâce à un but de Pape Gueye.

Mais cette rencontre avait été marquée par une vive controverse dans les dernières minutes du temps réglementaire. Après l'attribution d'un penalty au Maroc, les joueurs sénégalais avaient quitté momentanément la pelouse pour protester contre la décision arbitrale. Après environ quatorze minutes d'interruption, les deux équipes avaient finalement repris la partie. Le Maroc avait manqué son penalty, avant que le Sénégal ne fasse la différence en prolongation.

Le TAS confirme la décision de l'arbitre

Près de deux mois après la finale, le 17 mars, la commission d'appel de la CAF avait déclaré le Sénégal forfait, estimant que son comportement constituait une violation du règlement de la compétition. Elle avait alors attribué une victoire sur tapis vert au Maroc, sur le score de 3-0.

La Fédération sénégalaise de football avait contesté cette décision devant le TAS, la plus haute juridiction sportive internationale. L'affaire avait été examinée à huis clos le 8 octobre, à Lausanne, en Suisse.

Dans sa décision, le tribunal a notamment considéré que la reprise ou l'arrêt définitif de la rencontre relevait de l'autorité exclusive de l'arbitre. En décidant de relancer le match, celui-ci avait estimé que les conditions nécessaires étaient réunies : les deux équipes étaient revenues sur le terrain et avaient accepté de poursuivre la rencontre.

Le TAS a ainsi confirmé la validité du résultat sportif et rétabli le Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025.

Dénouement après plusieurs mois de contestation

Cette décision met un terme à un différend qui a profondément marqué le football africain. Elle constitue également un dénouement pour les supporters sénégalais, qui avaient contesté le retrait de leur titre après une victoire acquise sur le terrain.

Le Maroc perd ainsi le bénéfice de la décision rendue en mars par la commission d'appel de la CAF, tandis que le Sénégal retrouve officiellement sa couronne continentale.

Les Lions de la Teranga peuvent désormais inscrire à nouveau cette édition 2025 à leur palmarès.