L’Ukraine assume ses frappes contre des navires russes au large de la Libye et rejette toute accusation de violation de la souveraineté libyenne. Kyiv affirme avoir agi dans le cadre de son droit à la légitime défense, conformément à la Charte des Nations unies.

Selon les autorités ukrainiennes, l’opération menée dimanche près de Benghazi a visé des moyens militaires russes. Des drones navals auraient coulé la corvette russe Merkury et frappé un cargo soupçonné de participer au transport de matériel militaire.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhii Tykhyi, affirme que ces opérations ciblent exclusivement l’agresseur russe et ne sont dirigées contre aucun autre pays. Il estime également que le droit à l'autodéfense peut s'appliquer au-delà du territoire ukrainien, notamment dans les eaux internationales.

Mais cette justification est loin de convaincre Tripoli. Le gouvernement libyen reconnu par les Nations unies a condamné les frappes et démenti tout accord avec les autorités ukrainiennes. Il réclame des explications sur la nature et l'ampleur de l'opération.

Les autorités de l'est libyen ont, de leur côté, demandé une enquête internationale sur une éventuelle présence de forces ukrainiennes dans l'ouest du pays.

L'Italie a également exprimé ses inquiétudes. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a appelé Kyiv à éviter toute extension du conflit à la Méditerranée et rappelé l'importance du respect de la souveraineté libyenne.

Dans un pays toujours divisé entre deux pouvoirs rivaux, ces frappes font craindre une nouvelle montée des tensions régionales.