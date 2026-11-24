La Mauritanie et l'Union européenne ont conclu un accord sur un nouveau protocole de pêche. Celui-ci doit permettre aux navires européens de poursuivre leurs activités dans les eaux mauritaniennes, tout en renforçant la coopération économique et la gestion durable des ressources marines.

La Mauritanie et l'Union européenne ont trouvé un accord sur un nouveau protocole de pêche, après plusieurs mois de négociations. Annoncé le 23 novembre 2026 par la Commission européenne, cet accord doit assurer la continuité du partenariat entre les deux parties.

Il intervient après l'expiration, le 14 novembre dernier, du précédent protocole, qui encadrait les possibilités de pêche offertes aux navires européens dans les eaux mauritaniennes.

Les modalités du nouvel accord, notamment sa durée, les volumes de captures autorisés et la contribution financière européenne, doivent encore être finalisées. Une délégation européenne est attendue prochainement en Mauritanie pour présenter les détails du protocole.

Selon le ministère mauritanien de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, ce nouvel accord constitue une étape importante dans le renforcement du partenariat bilatéral, notamment en matière de gestion durable des ressources halieutiques.

Les autorités mauritaniennes indiquent également qu'il devrait favoriser la création d'emplois, accroître les retombées économiques du secteur et améliorer l'approvisionnement du marché intérieur en produits halieutiques.

Avec près de 800 kilomètres de côtes atlantiques, la Mauritanie dispose d'importantes ressources marines. La pêche constitue un pilier essentiel de son économie et ses eaux attirent depuis longtemps les flottes européennes.

Le partenariat halieutique entre Nouakchott et Bruxelles remonte à 1987. Le précédent protocole prévoyait une contribution financière annuelle de 60,8 millions d'euros versée par l'Union européenne.