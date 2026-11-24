Colombie : une voiture piégée frappe Villavicencio, la violence armée resurgit

Des images tournées le mardi 24 novembre montrent l'ampleur des destructions à Villavicencio, au sud-est de Bogota, après l'explosion d'une voiture piégée devant le siège du gouvernement départemental de Meta lundi soir. Des façades d'immeubles écroulées, des véhicules calcinés et des rues couvertes de bris de verre témoignent de la violence de la déflagration. Plusieurs commerces et habitations ont été endommagés, dont une boutique d'images religieuses située près de la cathédrale et de la maison paroissiale. Cette explosion survient dans un contexte de reprise des violences en Colombie, alimentées par des groupes armés rivaux qui se disputent le contrôle de lucratives économies illégales et de réseaux de trafic, en particulier le long de la frontière avec le Venezuela. À Cúcuta, des centaines d'habitants, des policiers et des militaires ont pris part lundi à une marche aux chandelles en solidarité avec les familles touchées par une récente attaque contre le commissariat de la ville. Trois personnes, dont un enfant, ont été blessées et plus de 80 maisons ont été endommagées, selon le gouvernement régional. L'aumônier de la police, José Rodríguez, a participé au cortège, bénissant une maison endommagée avec de l'eau bénite. Les autorités soupçonnent l'implication de l'Armée de libération nationale (ELN), même si la responsabilité n'a pas encore été officiellement établie. Les chiffres du ministère colombien de la Défense font état d'un recours croissant aux drones explosifs par les groupes armés, avec 358 attaques recensées entre janvier et novembre 2026, dont 157 attribuées à l'ELN.