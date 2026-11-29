Âgé de seulement deux semaines, un nouveau-né a quitté vendredi le centre de traitement d’Ebola de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Sa mère, infectée par le virus, avait accouché dans ce même établissement avant de succomber à la maladie quelques jours plus tard.

Depuis sa naissance, le bébé a fait l’objet d’une surveillance médicale étroite afin de s’assurer qu’il ne développe pas l’infection. Les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables en raison de l'immaturité de leur système immunitaire, explique Christophe Mukulu, pédiatre à l’hôpital général de Beni.

"Un nouveau-né n’a pas encore de bonnes défenses immunitaires, ce qui le rend très fragile lorsqu’il est, dès la naissance, déjà attaqué par une maladie grave – une maladie grave comme Ebola", souligne-t-il.

Désormais orphelin, l’enfant doit encore retrouver les membres de sa famille. Une démarche rendue difficile par la situation sécuritaire dans l’est du pays. En attendant, le personnel du centre lui a donné le surnom de "Bébé Hema", en référence à son groupe ethnique.

La prise en charge des enfants touchés par l'épidémie ne se limite pas à leur suivi médical. Les équipes tentent également de les accompagner sur le plan affectif, notamment lorsqu'ils ont perdu leurs parents.

Avec les enfants plus âgés, le personnel organise des activités ludiques, notamment autour de ballons et de jouets, pour les aider à surmonter cette épreuve.

Pour le nouveau-né, les soignants prévoient une attention particulière. "Comme il est tout petit, nous allons prendre soin de lui et le bercer comme le feraient ses propres parents", explique un membre du personnel du centre.

La situation de ces enfants rappelle la vulnérabilité des plus jeunes face au virus Ebola. Selon l’UNICEF, près de 72 % des enfants infectés âgés de moins de cinq ans sont décédés, un taux de létalité nettement supérieur à celui observé chez les adultes.