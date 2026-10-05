Présidentielle au Brésil : Flavio Bolsonaro devance Lula au 1er tour

Flavio Bolsonaro, 45 ans, a créé la surprise dimanche en devançant le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva, 80 ans, au premier tour de l’élection présidentielle.

Selon les résultats communiqués par la justice électorale après le dépouillement de 99,8 % des suffrages, le sénateur conservateur a recueilli un peu plus de 56 millions de voix, contre 53,7 millions pour le candidat de gauche. Aucun des deux n’ayant atteint la majorité absolue, ils se retrouveront au second tour le 25 octobre.

« Le Brésil veut du changement », a déclaré Flavio Bolsonaro devant son domicile à Brasilia, interprétant le résultat comme « la fin de l’ère du Parti des travailleurs », la formation de Lula. Désigné candidat par son père Jair Bolsonaro, l’ancien président d’extrême droite, le sénateur s’était présenté comme une alternative plus modérée que ce dernier, tout en promettant une politique de fermeté contre la criminalité et une plus grande discipline budgétaire.

Le résultat constitue un sérieux avertissement pour Lula, revenu au pouvoir en 2023 après avoir déjà dirigé le pays de 2003 à 2010. Son bilan social, notamment les programmes ayant contribué à réduire la pauvreté, demeure un de ses principaux atouts. Mais son gouvernement est confronté au mécontentement d’une partie de l’électorat sur le coût de la vie et l’insécurité. L’abstention a atteint environ 21 %, un niveau proche de celui enregistré en 2022, malgré le caractère obligatoire du vote au Brésil.

Rapport de force désormais favorable à la droite

Le second tour s’annonce d’autant plus disputé que le camp conservateur a enregistré d’importants succès aux élections législatives. Le Parti libéral de Jair Bolsonaro a remporté 19 des 54 sièges du Sénat renouvelés et dispose désormais de 28 élus sur 81. Il s’est également imposé comme la première force à la Chambre des députés. Michelle Bolsonaro, ancienne première dame, ainsi que Carlos Bolsonaro, frère de Flavio, ont par ailleurs été élus au Sénat.

Cette poussée parlementaire pourrait offrir à Flavio Bolsonaro une assise politique solide en cas de victoire. Elle renforce également les perspectives d’une éventuelle amnistie en faveur de Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour sa tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel après sa défaite électorale de 2022.

La droite a également conforté ses positions dans les États fédérés. À São Paulo, le gouverneur Tarcisio de Freitas, allié de Jair Bolsonaro, a été réélu dès le premier tour avec plus de 60 % des voix, infligeant une défaite nette à Fernando Haddad, ancien ministre des Finances de Lula.

Un choix géopolitique autant que politique

Au-delà du duel entre deux familles politiques, le scrutin revêt une dimension internationale. Une victoire de Flavio Bolsonaro rapprocherait vraisemblablement Brasilia de Washington et renforcerait l’influence américaine en Amérique latine, dans un contexte où Donald Trump suit de près l’évolution politique de la région.

Lula défend au contraire une diplomatie non alignée, fondée sur l’autonomie stratégique du Brésil et le développement de ses relations avec la Chine. Le second tour opposera donc deux visions divergentes de la politique intérieure, mais aussi de la place du Brésil dans les équilibres internationaux.

Les deux candidats devront désormais courtiser les électeurs des candidats éliminés ainsi que les abstentionnistes. Flavio Bolsonaro peut espérer récupérer une part importante des suffrages de la droite, tandis que Lula devra mobiliser son électorat traditionnel et convaincre les indécis. Le vainqueur prendra ses fonctions le 5 janvier 2027 à la tête de la première économie d’Amérique latine, dans un pays de quelque 214 millions d’habitants.