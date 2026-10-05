Éthiopie : Abiy Ahmed appelle ses concitoyens à choisir la voie de la paix

Dans sa première prise de parole après sa reconduction en qualité de Premier ministre,Abiy Ahmed a promis de doter l’armée éthiopienne d’une puissance aérienne inédite dans la région.

Alors que le pays entretient des relations tendues avec ses voisins qu’il accuse de soutenir les rebelles actifs dans les régions du Tigré, de l’Afar et l’amhara.

''Dans notre région, nous aurons la supériorité aérienne. Notre défense sera moderne, innovante et, à tout moment, prête et en état d’alerte pour le combat. Notre armée mènera des actions préventives et réactives. Elle fera preuve de bravoure, à l’image de ses ancêtres'', a déclaré le Premier ministre éthiopien.

L'Éthiopie a déterré la hache de guerre. Les affrontements opposent depuis le 23 septembre l’armée fédérale aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Quatre ans après l’accord de paix de 2022.

'' À tous ceux qui se battent dans la brousse : je vous demande instamment de choisir la voie de la paix. Je vous invite à participer à la construction de la nation et au processus de réconciliation nationale. Rejoignez les partis d’opposition en manifestant pacifiquement pour défendre des idées alternatives. Tirez les leçons de votre lutte révolutionnaire passée et évitez la trahison.'', a déclaré Abiy Ahmed.

Le conflit que le Tigré a connu entre 2020 et 2022 avait fait au moins 600 000 morts selon des chiffres officiels.