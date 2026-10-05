Éthiopie : Abiy Ahmed reconduit à la tête du gouvernement

En Éthiopie, Abiy Ahmed a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre lundi par le parlement.

Ce maintien à la tête de l’exécutif intervient après la victoire du Parti de la prospérité, sa formation politique lors des élections législatives de juin.

Abiy Ahmed, 50 ans, occupe le poste de Premier ministre en Éthiopie depuis 2018. Il va poursuivre sa mission de chef de gouvernement dans un contexte marqué par le retour depuis le 23 septembre de la guerre dans les régions du Tigré, de l’Afar et de l’Amhara après des mois de tensions.

Elle oppose comme entre 2020 et 2022, les forces fédérales et alliées aux combattants du Front de libération du peuple du Tigré.

L’armée éthiopienne a repris sans combats, Mékélé, la capitale du Tigré, avec le soutien de la Force de Paix du Tigré, faction dissidente du Front de Libération du peuple du Tigré.