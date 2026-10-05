Cinéma : Sylvester Stallone revient sur ses souvenirs dans '' The Steps''

Cinquante ans après la sortie de ‘ Rocky’’, Sylvester Stallone revient sur les souvenirs de la réalisation de ce film, dans ses mémoires intitulées ‘’ The Steps’’.

Stallone revit ses débuts en tant qu’acteur-scénariste en difficulté qui avait réussi, tant bien que mal, à convaincre United Artists de soutenir son histoire modeste.

'' On m’a contacté à plusieurs reprises (au fil des ans) et la seule chose dont je ne voulais pas parler, c’était ma vie. Tout le monde en parle. C’est une vie ambivalente, une véritable montagne russe, et la mienne n’est pas toujours la plus agréable. Et je me suis dit : “Pourquoi suis-je connu ?” Un peu comme avoir réussi ce petit miracle en 1976, qui relève de l’inspiration. “C’est ce que je veux faire”, parce que le personnage était inspirant et que je veux raconter aux gens comment tout cela s’est passé.'', raconte l'acteur.

Stallone dévoile lui-même son parcours, des rues de Philadelphie à la scène des Oscars, faisant écho à l’ascension improbable de son personnage.

'' Très difficile. Ça a été très difficile parce que j’ai passé 50 ans à enfouir tout ça. C’est comme si on tombait sur une cité perdue et qu’on commençait à devenir son propre archéologue spirituel, en creusant pour aller au fond des choses. Et une grande partie de ce qu’on découvre n’est pas très réjouissante. .. Si tout avait été vraiment rose, peut-être que je ne serais pas là, vous voyez ce que je veux dire ? Si je n’avais pas cette insécurité qui nous anime. Tu sais, l’insécurité est un formidable moteur. Elle peut te détruire, mais elle peut aussi te pousser à avancer toute la nuit.'', explique Sylvester Stallone

Stallone, qui a fêté ses 80 ans en juillet, figure parmi les stars de cinéma et les cinéastes les plus brillants de l’histoire.