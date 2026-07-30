Arrêt sur images du 30 juillet 2026 : le PAM sur le terrain contre la faim en RDC

Arrêt sur images du 30 juillet 2026 : l’épidémie d’Ebola qui sévit dans l’est de la République démocratique du Congo aggrave une insécurité alimentaire déjà critique, a alerté mercredi le Programme alimentaire mondial. Dans les quelque 48 zones de santé touchées par Ebola, plus de 2,7 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire aiguë, dont 628 000 dans des conditions d’urgence, selon le PAM. L’épidémie perturbe les marchés et les routes d’approvisionnement, compliquant davantage l’accès à la nourriture.