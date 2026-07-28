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Arrêt sur images du 28 juillet 2026 : rencontre attendue entre Trump et Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit rencontrer le président américain Donald Trump à Washington mardi, leur première entrevue depuis que les deux dirigeants ont lancé conjointement une guerre contre l'Iran en février. La rencontre devrait aussi être l'occasion pour Benjamin Netanyahu d'apaiser les tensions qui pèsent sur leurs relations. Les deux dirigeants prévoient également d'évoquer l'accord-cadre signé par les États-Unis et Israël avec le Liban au sujet de la guerre entre Israël et le Hezbollah, ainsi que l'élargissement des Accords d'Abraham.

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