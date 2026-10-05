RDC : à Goma, une ONG aide les enfants confrontés à la guerre et à Ebola

Tambours, chants, danses et sourires. Le temps d’une journée, les enfants mettent entre parenthèses un quotidien souvent marqué par les difficultés.

À Goma, l’ONG Assistance Samaritaine aux Vulnérables a organisé une journée de solidarité destinée à des enfants considérés comme particulièrement vulnérables. Des fournitures scolaires leur ont été remises, ainsi que des kits de protection contre Ebola.

L’objectif est de répondre à certains besoins essentiels, mais aussi de sensibiliser ces enfants aux moyens de prévention face à une épidémie qui touche plusieurs territoires de l’est du pays.

« Ces enfants orphelins sont des humains, mais ils sont souvent oubliés dans les différentes sensibilisations. Maintenant, nous avons ciblé d’abord ces enfants pour qu’ils aient la même compréhension du virus Ebola », explique Espoir Kikuni, responsable de l’ONG SAV.

Mais derrière l’aide matérielle se cache une autre urgence : celle de la santé mentale.

Dans les écoles bénéficiaires, l’organisation mène également un programme de santé mentale et de soutien psychosocial. L’objectif est d’accompagner des enfants confrontés aux traumatismes liés aux conflits, aux déplacements et à des conditions de vie précaires.

Pour l’ONG, agir auprès de ces enfants revient aussi à tenter de briser le cycle des traumatismes qui peuvent se transmettre d’une génération à l’autre.

« Notre région, cela fait plus de 30 ans que nous sommes dans cette situation où nous devons vraiment nous focaliser sur l’investissement dans le chef de ces enfants afin que cette situation trouve des limites et ne se propage pas encore à d’autres générations. Là, nous serons en train de limiter ce qu’on appelle le traumatisme intergénérationnel », souligne Espoir Kikuni.

Dans les salles de classe, les enseignants sont aux premières loges pour observer les conséquences de cette situation.

Certains élèves éprouvent des difficultés à se concentrer. D’autres deviennent plus agressifs ou s’isolent. Des comportements qui, selon les responsables scolaires, peuvent être liés aux conditions dans lesquelles ces enfants grandissent.

« Ils n’ont rien et, à toutes les heures que nous passons avec eux ici, on sent en eux la pauvreté », abonde John Mwamba, directeur de l’école EPAIMOG, située à Goma.

« Psychologiquement, sur le plan psychique, ils sont traumatisés parce qu’ils vivent en dehors de chez leurs parents ; c’est déjà un problème sérieux qui touche leur santé mentale », poursuit-il.

Pour les équipes éducatives, l’école ne doit donc pas seulement être un lieu d’apprentissage. Elle doit également offrir aux enfants un environnement suffisamment stable pour leur permettre de retrouver des repères.

Près de deux ans après les combats qui ont marqué la prise de Goma, les conséquences du conflit restent visibles dans le quotidien de nombreux enfants.

La précarité, les déplacements et les traumatismes s’ajoutent désormais aux préoccupations sanitaires liées à Ebola. Pour les associations et les acteurs éducatifs, l’enjeu est d’éviter que ces crises successives ne compromettent durablement l’avenir d’une génération.

À travers le soutien psychosocial, la scolarisation et la sensibilisation sanitaire, l’objectif est simple : permettre à ces enfants de retrouver progressivement un cadre de vie plus stable et de se reconstruire malgré les blessures laissées par les années de crise.