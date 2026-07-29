Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Arrêt sur images

Arrêt sur images du 29 juillet 2026 : inondations au Myanmar

Arrêt sur images du 29 juillet 2026 : des fortes pluies dans plusieurs zones de Yangon ont causé des inondations dans la plus grande ville du Myanmar. Dans le même temps, au Japon, des militaires et des secouristes étaient toujours à la recherche de survivants coincés sous les décombres d'un centre commercial gravement endommagé et de maisons effondrées, après un puissant séisme de magnitude 7,1 qui a fait au moins 18 morts dans le sud-ouest du pays.

Plus d'actualités sur
Tour du Monde Myanmar Japon Chine Etats-Unis Ecosse

à suivre

Plus de Arrêt sur images

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.