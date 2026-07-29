Arrêt sur images du 29 juillet 2026 : inondations au Myanmar

Arrêt sur images du 29 juillet 2026 : des fortes pluies dans plusieurs zones de Yangon ont causé des inondations dans la plus grande ville du Myanmar. Dans le même temps, au Japon, des militaires et des secouristes étaient toujours à la recherche de survivants coincés sous les décombres d'un centre commercial gravement endommagé et de maisons effondrées, après un puissant séisme de magnitude 7,1 qui a fait au moins 18 morts dans le sud-ouest du pays.