La présence militaire de l'OTAN en Afghanistan "inacceptable" pour la Russie

’'Inacceptable’’, c’est ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié le déploiement militaire de l’OTAN en Afghanistan et dans les pays voisins.

Sergueï Lavrov a mis en garde contre le risque de déstabilisation de la région que pourrait provoquer cette présence. Il s’exprimait lors de la 8e session des consultations du « Format de Moscou » sur l’Afghanistan.

''Je tiens à souligner une nouvelle fois le caractère catégoriquement inacceptable du déploiement d’infrastructures militaires de l’OTAN sur le territoire de l’Afghanistan et de ses pays voisins, sous quelque prétexte que ce soit. Comme le montre l’expérience historique, cette présence est source de déstabilisation et d’aggravation des conflits. Nous n’avons pas constaté d’autres résultats de cette présence au cours des dernières décennies'', a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie russe a, par ailleurs, déclaré que, cinq ans après leur retour au pouvoir en Afghanistan, les talibans dirigent le pays avec succès, menant notamment une guerre atroce contre les groupes terroristes et le trafic illicite de drogues.