Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La présence militaire de l'OTAN en Afghanistan "inacceptable" pour la Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, donne une conférence de presse au Quai d'Orsay, à Paris, le 27 novembre 2018   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Russie

’'Inacceptable’’, c’est ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié le déploiement militaire de l’OTAN en Afghanistan et dans les pays voisins.

Sergueï Lavrov a mis en garde contre le risque de déstabilisation de la région que pourrait provoquer cette présence. Il s’exprimait lors de la 8e session des consultations du « Format de Moscou » sur l’Afghanistan.

''Je tiens à souligner une nouvelle fois le caractère catégoriquement inacceptable du déploiement d’infrastructures militaires de l’OTAN sur le territoire de l’Afghanistan et de ses pays voisins, sous quelque prétexte que ce soit. Comme le montre l’expérience historique, cette présence est source de déstabilisation et d’aggravation des conflits. Nous n’avons pas constaté d’autres résultats de cette présence au cours des dernières décennies'', a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie russe a, par ailleurs, déclaré que, cinq ans après leur retour au pouvoir en Afghanistan, les talibans dirigent le pays avec succès, menant notamment une guerre atroce contre les groupes terroristes et le trafic illicite de drogues.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.