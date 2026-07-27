Arrêt sur images du 27 juillet 2026 : 3e édition du Festival des Masques au Bénin

Arrêt sur images du 27 juillet 2026 : des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche 26 juillet à Porto-Novo, au Bénin, à l'occasion de la troisième édition du Festival des Masques. Des artistes portant des masques en bois finement sculptés et des costumes aux couleurs vives ont défilé dans les rues au rythme des tambours, donnant vie à des rituels et à des récits vieux de plusieurs siècles. Le festival met à l'honneur les traditions liées aux masques des communautés Yoruba,Somba et Batammariba.