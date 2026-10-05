Éthiopie : les forces fédérales progressent au Tigré [Africanews Today]

Les forces de paix du Tigré veulent tourner la page du TPLF. Depuis leur ralliement aux forces fédérales éthiopiennes, elles revendiquent la prise de plusieurs positions stratégiques.

La prise de Mekele constitue un revers majeur pour le TPLF. Le mouvement avait lancé une offensive le 23 septembre contre les forces fédérales, avant de se retirer de la capitale du Tigré, poussés par les forces de paix, une milice dissidente désormais alliée à Addis-Abeba.

Direction Conakry, où l’opposant Aliou Bah a retrouvé la liberté. Il était incarcéré depuis décembre 2024. Sa libération était initialement attendue en décembre prochain.

À Goma, les enfants paient un lourd tribut face aux conflits, à la pauvreté et au risque d’Ebola. Face à ces difficultés, une initiative locale mise sur l’éducation, le soutien psychosocial et la prévention sanitaire pour les aider à retrouver confiance et dignité.

À la découverte de l’Irreecha, une fête traditionnelle célébrée par les Oromo au cœur de la capitale éthiopienne. À Addis-Abeba, malgré les tensions qui fragilisent le nord du pays, le calendrier culturel se poursuit.