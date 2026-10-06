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France-Bénin : près de 100 millions d’euros d’engagements annoncés à Paris

Le président du Bénin, Romuald Wadagni, et le président français Emmanuel Macron à l'Élysée, Paris, le 5 octobre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec Agences

France

Le président français Emmanuel Macron a reçu lundi 5 octobre à l’Élysée son homologue béninois Romuald Wadagni, pour sa première visite officielle en France depuis son investiture, le 24 mai dernier. Les deux dirigeants avaient déjà travaillé ensemble lorsque Romuald Wadagni était ministre de l’Économie et des Finances sous la présidence de Patrice Talon.

Les discussions ont porté sur les principaux volets du partenariat entre Paris et Cotonou, notamment l’énergie, la formation professionnelle, la sécurité et la culture. La rencontre s’est accompagnée de plusieurs engagements financiers destinés à soutenir des projets de développement au Bénin.

Deux conventions signées avec l’Agence française de développement représentent 61,9 milliards de francs CFA. À cette somme s’ajoute une lettre de mandat de 3,54 milliards de francs CFA avec Bpifrance. Au total, les engagements atteignent 65,5 milliards de francs CFA, soit près de 100 millions d’euros.

L’électricité constitue le principal poste de financement, avec 52,1 milliards de francs CFA consacrés à l’extension du réseau de distribution. Le programme doit permettre plus de 120 000 nouveaux branchements dans 750 localités, réparties dans 15 communes.

L’agriculture bénéficie pour sa part de 9,8 milliards de francs CFA. Parmi les priorités figurent la pisciculture, avec une enveloppe de 6,6 milliards de francs CFA, ainsi que plusieurs autres filières agricoles, dont l’aviculture, la cuniculture et les productions protéagineuses et oléagineuses.

Autre volet du partenariat : l’expertise médico-légale. Le mandat confié à Bpifrance doit notamment permettre d’avancer sur le financement d’une plateforme béninoise de recherche, d’investigation et d’analyse médico-légale, avec un important volet consacré aux analyses ADN et à la formation de professionnels.

La question du patrimoine culturel figure également parmi les dossiers sensibles de la relation franco-béninoise. Le Bénin réclame à la France la restitution de 35 nouveaux biens culturels, principalement liés aux anciens royaumes du Dahomey et de Porto-Novo. Parmi les pièces citées figurent le siège du roi Toffa de Porto-Novo et une statue du dieu Gou. Cette demande intervient après la restitution, en 2021, de 26 œuvres au Bénin.

Sur le plan sécuritaire, Paris et Cotonou poursuivent par ailleurs leur coopération dans le domaine de la défense et de la lutte contre les groupes armés. La France participe notamment à la formation de forces béninoises. Les autorités françaises et béninoises affirment qu’aucun contingent français de combat n’est déployé au Bénin.

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