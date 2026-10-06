Sénégal : au moins 5 morts dans des inondations après des pluies diluviennes

Le Sénégal fait face à un épisode pluvieux particulièrement meurtrier. Depuis la fin de la semaine, de fortes précipitations affectent Dakar et plusieurs régions du pays, provoquant inondations, effondrements d’ouvrages, perturbations de la circulation et dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état d’au moins cinq morts et de plusieurs blessés, mais demeure susceptible d’évoluer.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a indiqué que certains postes pluviométriques avaient enregistré des cumuls supérieurs à 100 millimètres en 48 heures. À Dakar, l’Unité 7 des Parcelles Assainies a été particulièrement touchée : une jeune femme de 25 ans et son fils de 4 ans sont morts après la montée des eaux à leur domicile, consécutive à l’affaissement d’un mur.

À Matam, dans le nord du pays, l’effondrement d’un hangar à Gourel Serigne a fait un mort et deux blessés dimanche, alors que la pluie s’abattait sur la ville. À Kaolack, les circonstances d’un autre effondrement font encore l’objet d’évaluations. D’autres décès ont été rapportés par des médias locaux sans avoir, à ce stade, été officiellement confirmés.

Les secours renforcés

Dès les premières alertes, le ministère de l’Intérieur a demandé à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et à l’administration territoriale de renforcer les opérations de secours. Gouverneurs, préfets et sous-préfets coordonnent localement les interventions, l’évaluation des dégâts, l’assistance aux sinistrés et la sécurisation des secteurs exposés.

À Dakar, la municipalité a exprimé sa « profonde tristesse » et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Ses moyens techniques et logistiques ont été déployés en appui aux communes affectées, notamment pour l’évacuation des eaux et l’assistance aux populations sinistrées.

Plan d’urgence déclenché à Dakar

Face à la gravité de la situation et à la perspective de nouvelles précipitations, le Premier ministre Ousmane Sonko a réuni lundi plusieurs départements ministériels et services concernés. Un plan d’urgence régional pour Dakar a été déclenché, accompagné de la création d’un comité de veille chargé d’assurer un suivi continu de la situation.

Le dispositif associe notamment les services chargés de l’Intérieur, de l’Assainissement, de l’Hydraulique, des Forces armées, des Solidarités, de l’Éducation, des Infrastructures et des Transports. Des opérations d’assistance, comprenant notamment la distribution d’eau et de vivres, sont également prévues au bénéfice des populations sinistrées.

De nouvelles pluies attendues jusqu’à mercredi

La situation reste d’autant plus préoccupante que l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit de nouveaux épisodes pluvieux sur Dakar jusqu’à mercredi. Dans plusieurs quartiers, les eaux n’ont pas encore totalement disparu, tandis que certaines voies restent impraticables et que des habitations demeurent exposées.

Les autorités appellent donc les populations à la plus grande prudence, en particulier à éviter les axes submergés et les bâtiments fragilisés. Les automobilistes sont également invités à limiter les déplacements non essentiels et à ne pas s’engager sur des voies inondées.

Le bilan des victimes et des dégâts reste évolutif, alors que les services de secours poursuivent leurs opérations dans les zones les plus touchées.