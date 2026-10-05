Israël entame les commémorations des trois ans de l'attaque du 7 octobre

Israël a entamé cette semaine les commémorations des attaques menées par le Hamas il y a près de trois ans, le 7 octobre 2023.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et le président Isaac Herzog ont assisté lundi à Jérusalem à une cérémonie en hommage aux soldats tombés au combat.

Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics à partir de 6 h 29, heure à laquelle le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, avait commencé à s’infiltrer en territoire israélien.

Environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors des attaques du 7 octobre 2023 et 251 autres ont été enlevées.

Benyamin Netanyahu a affirmé lundi que le Hamas n'aurait plus jamais « aucun pouvoir » dans la bande de Gaza, où la question de la future gouvernance reste en suspens.

La guerre menée par Israël à Gaza depuis près de trois ans a tué plus de 74 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de l'enclave. Israël a continué à mener des frappes sur le territoire palestinien malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025.

Plusieurs ONG internationales ainsi qu'une commission d'enquête des Nations unies ont conclu qu'Israël avait commis un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Les commémorations du 7 octobre interviennent à quelques semaines des élections législatives israéliennes. L'avenir politique de Benyamin Netanyahu est incertain, alors que les révélations se multiplient dans la presse sur les alertes de sécurité reçues par le premier ministre avant le 7 octobre.