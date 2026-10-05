Le prix Nobel de médecine 2026 pour deux chercheurs allemands et un Américain

Le prix Nobel de médecine 2026 a été décerné lundi à deux chercheurs allemands et un américain pour leurs travaux sur les mécanismes utilisés par le cerveau pour contrôler l’activité de cellules nerveuses individuelles.

L'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel ont été récompensés « pour leurs découvertes concernant les canaux ioniques activés par la lumière et l’optogénétique », une méthode qui permet de montrer comment les cellules nerveuses façonnent les souvenirs, les émotions et les comportements dans le cerveau.

Selon le comité Nobel, « les lauréats ont posé les bases d'une nouvelle ère en neurosciences ».

« Comprendre comment le cerveau forme les souvenirs, les émotions et les comportements est depuis longtemps un rêve pour les chercheurs », a noté le comité sur X.

La manière dont le cerveau régule les émotions, les comportements et les fonctions corporelles a longtemps été un mystère. Mais grâce à cette méthode, qui permet de rendre certains neurones photosensibles (sensibles à la lumière) en combinant le génie génétique et l’optique, les chercheurs ont réussi à y voir plus clair.

L’optogénétique offre des possibilités inédites de « cartographie du cerveau dont nous ne pouvions autrefois que rêver », a déclaré Per Svenningsson, président du Comité Nobel de médecine.

Le prix a été annoncé à l’Institut Karolinska de Stockholm, marquant le coup d’envoi de la semaine des Nobel.

Le prix de médecine sera suivi du prix de physique mardi, du prix de chimie mercredi et du prix de littérature jeudi. Après la remise du prix de la paix vendredi, la saison des Nobel se terminera par l'annonce du prix d'économie le 12 octobre.