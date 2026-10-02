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RDC : des laboratoires mobiles pour accélérer le dépistage d’Ebola

Un laboratoire mobile installé pour le dépistage du virus Ebola à Butembo, au Congo, le mercredi 30 septembre 2026.   -  
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AP Photo

By Africanews

République démocratique du Congo

À Butembo, dans l’est de la République démocratique du Congo, la lutte contre Ebola s’appuie désormais sur des laboratoires mobiles.

Déployés au plus près des centres de traitement, ces dispositifs permettent de réduire fortement le délai nécessaire pour obtenir les résultats des tests.

Le laboratoire installé à Butembo fonctionne depuis deux semaines. Des techniciens de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) y préparent et analysent des échantillons de sang afin de détecter le virus.

Un laboratoire qui peut suivre l’épidémie

L’un des principaux avantages du dispositif réside dans sa mobilité. Installé dans un véhicule, le laboratoire peut être rapidement déplacé vers une autre zone en fonction de l’évolution de l’épidémie.

« Si nous avons aujourd’hui une urgence, par exemple à Katwa, nous pouvons démarrer le véhicule et déplacer le laboratoire à Katwa », explique Michel Ngimba, de l’INRB à Butembo.

Cette capacité permet aux équipes de rapprocher les moyens de diagnostic des zones touchées et d’éviter de longs délais liés au transport des prélèvements.

Avant la mise en service de ces laboratoires, l’obtention des résultats pouvait prendre jusqu’à 72 heures. Désormais, le délai ne dépasse généralement pas 24 heures et peut, dans les meilleurs cas, être ramené à six heures.

Pour Lota Kalubi, médecin au centre de traitement Ebola de l’ITAV, cette amélioration est notamment liée à la coopération entre la RDC et l’Ouganda.

Cette rapidité est déterminante pour la prise en charge. Les patients dont la contamination est confirmée peuvent recevoir plus rapidement des soins adaptés. À l’inverse, les personnes suspectées d’être atteintes d’Ebola et dont les tests se révèlent négatifs peuvent être réorientées vers les structures de santé classiques.

Selon Andrew Nsawotebba, responsable de l’équipe du laboratoire mobile ougandais, la réduction des délais de diagnostic peut également contribuer à améliorer les résultats cliniques et à réduire le taux de létalité.

Le laboratoire est actuellement déployé au centre de traitement Ebola de l’Institut technique agricole et vétérinaire de Butembo, mis en place avec l’appui de l’Ouganda.

Dans une région confrontée à l’épidémie, ces unités mobiles permettent ainsi de renforcer les capacités locales de dépistage, avec un objectif central : identifier plus rapidement les cas d’Ebola et améliorer la prise en charge des patients.

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