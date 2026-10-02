Nigéria : les réformes de Tinubu au cœur des débats pour les 66 ans d’indépendance

Alors que le Nigeria célèbre les 66 ans de son indépendance, le président Bola Ahmed Tinubu défend le bilan de ses réformes économiques. Un discours qui ne passe pas auprès de certains habitants.

Dans son allocution, le chef de l’État affirme que le pays a surmonté d’importants défis depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Il assure que les Nigérians bénéficieront prochainement des fruits de la croissance et promet notamment davantage d’emplois pour les jeunes et une baisse du coût de la vie.

Un discours qui suscite toutefois des réactions contrastées. Pour Adeyemi Abayomi, chef d’entreprise, les propos du président relèvent davantage de la "rhétorique" et de promesses déjà entendues. Il pointe notamment la dépréciation du naira et ses conséquences sur l’économie. À l’inverse, l’analyste des affaires publiques Abiodun Sowunmi estime que le discours témoigne d’une volonté de répondre aux difficultés rencontrées par la population.

Élu en 2023, Bola Ahmed Tinubu avait fait de la transformation économique l’un des axes majeurs de son programme. Dès son arrivée au pouvoir, il a supprimé la subvention aux carburants avant de réformer le marché des changes, entraînant une forte dépréciation du naira. Le gouvernement présente ces mesures comme nécessaires pour rétablir les équilibres économiques et renforcer les recettes publiques.

Ces réformes ont toutefois eu des conséquences importantes sur le quotidien des Nigérians, dans un contexte marqué par une forte inflation et la persistance de l’insécurité. Enlèvements et violences continuent notamment de peser sur plusieurs régions du pays.

À quelques mois de la présidentielle du 16 janvier 2027, Bola Ahmed Tinubu est candidat à sa propre succession. Dix-huit candidats figurent sur la liste officielle publiée par la Commission électorale, parmi lesquels l’ancien vice-président Atiku Abubakar et l’ancien gouverneur Peter Obi, déjà opposés à Tinubu lors du scrutin de 2023.