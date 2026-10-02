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Guinée-Bissau : le retour du président déchu Sissoco Embalo compromis

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, s'adresse à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le jeudi 25 septembre 2025.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Guinée-Bissau

En Guinée-Bissau, le retour annoncé de l’ancien président Umaro Sissoco Embalo est compromis. Les militaires au pouvoir estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour permettre son retour dans le pays.

En exil au Maroc, Embalo avait annoncé son intention de rentrer dimanche et de se présenter à l’élection présidentielle prévue le 6 décembre.

Mais le haut commandement militaire invoque des impératifs de sécurité nationale, de maintien de l’ordre public et de préservation de la stabilité.

L’armée avait pris le pouvoir en novembre dernier, quelques jours après la présidentielle, renversant Embalo et interrompant le processus électoral.

Le général Horta N’Tam, devenu président de transition, a depuis fixé de nouvelles élections présidentielle et législatives. La charte de transition lui interdit toutefois de briguer la présidence.

Cette annonce intervient dans un climat politique toujours tendu. Les restrictions sur les manifestations et les rassemblements politiques restent en vigueur.

Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu cinq coups d’État et plusieurs tentatives de putsch.

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