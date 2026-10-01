Algérie : les incendies criminels désormais passibles de la peine de mort

En Algérie, les députés ont adopté jeudi une loi prévoyant la peine de mort pour les auteurs reconnus coupables d’incendies volontaires de forêts. Une mesure votée après les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord-est du pays cet été et fait officiellement 12 morts.

Des milliers d’hectares de forêts, de maquis et de cultures ont été détruits. La wilaya de Jijel a notamment été particulièrement touchée, sur une distance d’environ 100 kilomètres.

Face à l’ampleur des incendies, les autorités avaient décrété trois jours de deuil national et mobilisé d’importants moyens de la Protection civile pour venir à bout des foyers les plus intenses.

La nouvelle loi étend également la peine capitale aux enlèvements d’enfants accompagnés de tortures, d’agressions sexuelles ou de mutilations.

L’Algérie observe depuis 1993 un moratoire sur les exécutions. Des condamnations à mort continuent toutefois d’être prononcées, notamment dans des affaires liées au terrorisme, sans qu’aucune exécution n’ait eu lieu depuis.

Devant le Parlement, le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a justifié le durcissement de la législation, affirmant que les incendies volontaires avaient atteint "le niveau du crime organisé". Il a également évoqué des liens avec des "acteurs étrangers", parlant d’une atteinte à l’intégrité du territoire national.

La mesure est dénoncée par Amnesty International, qui estime qu’elle constitue une réponse "profondément rétrograde" et appelle Alger à privilégier la prévention et le renforcement des moyens d’intervention.

Le texte doit désormais être examiné par le Sénat avant sa promulgation par le président Abdelmadjid Tebboune.

Chaque été, le nord de l’Algérie est confronté à des feux de forêt, dont l’intensité est aggravée par les épisodes de sécheresse et les fortes chaleurs.